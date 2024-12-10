Асу Алмабаев замахнулся на чемпионский пояс UFC

Известный казахстанский боец UFC Асу Алмабаев в интервью Naiza.tv оценил свои перспективы подраться за пояс лиги, передает Vesti.kz.

Накануне стало известно, что свой следующий поединок казахстанец проведет в феврале.

"Я сильно хочу подраться за пояс UFC. Я знаю свои навыки, есть люди, кто верят в меня. Я не то, что хочу проверить себя, я просто хочу зайти и забрать этот пояс", - сказал Алмабаев.

Напомним, что в последний раз Алмабаев дрался 20 октября. На турнире UFC Fight Night 245 в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он победил бразильца Матеуса Николау, который после этого был исключен из лиги. Бой был рассчитан на три раунда и завершился победой казахстанца решением судей.

За этот успех казахстанца включили в топ-10 рейтинга: он оказался на седьмой строчке.