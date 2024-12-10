Раскрыта дата следующего боя Асу Алмабаева в UFC

Главный тренер команды DAR Team Эдуард Базров в интервью Naiza.tv анонсировал возвращение в октагон казахстанского файтера Асу Алмабаева в конце февраля 2025 года, передает Vesti.kz.

Он идет на серии из четырех побед в UFC. Он ни разу не проиграл в промоушене. Сейчас казахстанец занимает седьмое место в рейтинге наилегчайшего веса.

"Асу готов, но я знаю, что UFC может его еще раз проверить, возможно дать претендентский бой. Мы должны быть готовы на конец февраля, ведутся переговоры, пока нет точной даты и соперника, но то, что бой состоится до Рамаддана - это 100 процентов. Мы будем готовиться, Асу - очень неудобен для Пантожи, хорошо дышит, чувствует борьбу. У каждого свое время, свой уровень. Но чтобы для него дойти, возможно потребуется 1-2 боя, будем работать, а дальше на все воля Всевышнего", - сказал Базров.

В последнем поединке Алмабаев нанес поражение бразильцу Матеусу Николау (19-5-1), который после этого боя бразилец был уволен из промоушена.