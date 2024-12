Шавкат Рахмонов поднялся в рейтинге UFC и обошел Камару Усмана

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) после победы над ирландцем Иэном Гэрри (15-1) поднялся на вторую строчку в полусреднем весе, передает Vesti.kz.

Их поединок состоялся в минувшие выходные на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой казахстанца решением судей.

Благодаря этому успеху "Номад" обошел американца нигерийского происхождения Камару Усмана, который стал третьим. Теперь казахстанца опережают лишь британский боец Леон Эдвардс и чемпион дивизиона Белал Мухаммад. Гэрри, в свою очередь, сохранил седьмую позицию.

Shavkat @Rakhmonov1994 moves up one slot to No. 2 in the latest welterweight rankings update following his #UFC310 victory.



The man he beat in the night's co-main event, Ian Machado Garry, stay firm at No. 7. pic.twitter.com/k2L8QVLFa2