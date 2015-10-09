Со счётом 5:0 обернулся бой Казахстан - Узбекистан на ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Акжурек Калабай вырвал победу в 1/8 финала чемпионата Азии-2026 среди спортсменов до 19 лет, сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 65 кг среди спортсменов Калабай провёл напряжённый поединок против представителя Узбекистана Иброхима Шокиржонова.

Первый раунд остался за соперником, однако затем казахстанский боксёр сумел переломить ход боя и добиться уверенной победы единогласным решением судей — 5:0.

Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит с 3 по 16 июля.

На континентальном первенстве сборную Казахстана представляют 39 боксёров, выступающих в мужских и женских соревнованиях обеих возрастных категорий.

Ранее путёвки в четвертьфинал в категории U19 оформили Едиге Нургожа (55 кг) Досжан Жумакан (60 кг) и Адиль Асканбай (50 кг).

В возрастной группе до 23 лет успешно стартовали Асылхан Кошербай (65 кг) и Нурасыл Толебек (60 кг), которые одержали победы в поединках 1/8 финала и продолжили борьбу за медали турнира.

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