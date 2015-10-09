Казахстан оформил две победы на старте ЧА-2026 по боксу

Два представителя сборной Казахстана успешно начали своё выступление на молодежном чемпионате Азии по боксу до 23 лет, который стартовал в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Асылхан Кошербай в 1/8 финала в весовой категории до 65 килограммов встречался с Деченом Дорджи из Бутана. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением судей (5:0) отдали победу казахстанскому боксёру.

Таким образом Кошербай вышел в четвертьфинал ЧА-2026.

Его почин поддержал Нурасыл Толебек (60 кг), который в 1/8 финала одержал победу над Дамиром Муйбалихоновым из Таджикистана (4:1).

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 лет и до 23 лет проходит в Джакарте с 3 по 16 июля.

Сборная Казахстана представлена на турнире 39 боксерами (в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий).

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