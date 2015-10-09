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Любительский бокс
Вчера 21:40
 

Боксёры сборной Казахстана проведут поединки с профи из США: подробности

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Боксёры сборной Казахстана проведут поединки с профи из США: подробности ©КФБ

Стали известны подробности учебно-тренировочного сбора мужских и женских сборных Казахстана по боксу, прибывших в США, передают Vesti.kz.

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Стали известны подробности учебно-тренировочного сбора мужских и женских сборных Казахстана по боксу, прибывших в США, передают Vesti.kz.

По словам вице-президента КФБ Мерея Акшалова, в США представителей Казахстана ждут спарринги с местными профессиональными боксерами.

"На сегодняшний день они находятся в Америке уже пару дней. Так как у наших парней и девушек началась подготовка к Азиатским играм. В Америке пройдут учебно-тренировочные сборы, которые продлятся 36 дней. До 8 августа они будут в Америке. Там пройдут сборы по общей физической подготовке, а также в последние две недели планируются спарринги. Будут спарринги с американскими профессиональными боксерами", — поделился Акшалов.

Мужская и женская сборные Казахстана по боксу прибыли в США 5 июля и разместились в тренировочном кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), расположенном в Санта-Монике.


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