Боксёры сборной Казахстана проведут поединки с профи из США: подробности

Стали известны подробности учебно-тренировочного сбора мужских и женских сборных Казахстана по боксу, прибывших в США, передают Vesti.kz.

По словам вице-президента КФБ Мерея Акшалова, в США представителей Казахстана ждут спарринги с местными профессиональными боксерами.

"На сегодняшний день они находятся в Америке уже пару дней. Так как у наших парней и девушек началась подготовка к Азиатским играм. В Америке пройдут учебно-тренировочные сборы, которые продлятся 36 дней. До 8 августа они будут в Америке. Там пройдут сборы по общей физической подготовке, а также в последние две недели планируются спарринги. Будут спарринги с американскими профессиональными боксерами", — поделился Акшалов.

Мужская и женская сборные Казахстана по боксу прибыли в США 5 июля и разместились в тренировочном кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), расположенном в Санта-Монике.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!