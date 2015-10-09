Казахстанец нокаутом вырвал путёвку в четвертьфинал ЧА по боксу

Казахстанский боксёр Адиль Асканбай успешно преодолел стадию 1/8 финала чемпионата Азии-2026 среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

Победа нокаутом во втором раунде

Представитель Казахстана, выступающий в весовой категории до 50 килограммов, открыл дневную программу третьего соревновательного дня турнира. Его соперником стал спортсмен из Таджикистана Азамджон Хасанов.

Поединок завершился досрочно: во втором раунде Асканбай одержал победу техническим нокаутом, уверенно оформив выход в четвертьфинал континентального первенства.

Турнир в Джакарте

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит в столице Индонезии с 3 по 16 июля.

Сборная Казахстана представлена на соревнованиях 39 боксерами, которые выступают в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

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