Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 11:00
 

В Узбекистане отреагировали на поражение Жалилова от Ташкенбая в финале Кубка мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
В Узбекистане отреагировали на поражение Жалилова от Ташкенбая в финале Кубка мира по боксу Санжар Ташкенбай и Асилбек Жалилов. Фото: КФБ©

Федерация бокса Узбекистана прокомментировала поражение Асилбека Жалилова в финале второго этапа Кубка мира от World Boxing в Гуйяне (Китай), где он уступил казахстанцу Санжару Ташкенбаю, передают Vesti.kz.

Поделиться

Федерация бокса Узбекистана прокомментировала поражение Асилбека Жалилова в финале второго этапа Кубка мира от World Boxing в Гуйяне (Китай), где он уступил казахстанцу Санжару Ташкенбаю, передают Vesti.kz.

"В весовой категории до 50 кг наш представитель Асилбек Жалилов также провёл свой бой в финале Кубка мира. На решающем этапе он сразился против казахстанца Санжара Ташкенбая. В очень интересном поединке Жалилов уступил со счётом 2:3 и ограничился серебряной медалью", — говорится в сообщении.

Таким образом, Санжар Ташкенбай выиграл золото второго этапа Кубка мира.

Всего сборная Казахстана завоевала восемь медалей (5 золотых и 3 бронзовых) и заняла второе место в общем зачёте, опередив Узбекистан.

Казахстан обошел Узбекистан и вошёл в топ-3 медального зачёта Кубка мира по боксу: а кто лидер?

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Фоксборо   •   Групповой этап, мужчины
24 июня 01:00   •   не начат
Англия
Англия
- : -
Гана
Гана
Кто победит в основное время?
Англия
Ничья
Гана
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!