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Казахстан обошел Узбекистан и вошёл в топ-3 медального зачёта Кубка мира по боксу: а кто лидер?

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Казахстан обошел Узбекистан и вошёл в топ-3 медального зачёта Кубка мира по боксу: а кто лидер? Айбек Оралбай. Фото: instagram.com/boxingkazakhstan©

Сборная Казахстана завершила выступление на втором этапе Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана завершила выступление на втором этапе Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

Казахстанские боксеры в мужской и женской сетке завоевали пять золотых наград и три бронзовые. Побед добились капитаны команд Айбек Оралбай (свыше 90 килограммов) и Назым Кызайбай (54 кг). Еще три золота взяли: Виктория Графеева (60 кг), Абылайхан Жусупов (70 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг).

Бронзовые награды Казахстану принесли представительницы женской сетки: Аида Абикеева (65 кг), Валерия Аксенова (80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

Таким образом, у сборной Казахстана восемь медалей и второе место в зачете. Победителями стали китайске боксеры, завоевавшие девять наград - пять золотых, одну серебряную и три бронзовые.

Сборная Узбекистана замкнула топ-3. У этой команды 11 медалей - четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Медальный зачет второго этапа Кубка мира:

  1. Китай - 5+1+3
  2. Казахстан - 5+0+3
  3. Узбекистан - 4+3+4
  4. Франция - 2+2+4
  5. Индия - 1+3+2
  6. Бразилия - 1+2+1
  7. США - 1+1+0
  8. Азербайджан - 1+0+2
  9. Англия - 0+0+2
  10. Италия - 0+2+1

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