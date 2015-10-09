Казахстан обошел Узбекистан и вошёл в топ-3 медального зачёта Кубка мира по боксу: а кто лидер?

Сборная Казахстана завершила выступление на втором этапе Кубка мира по боксу в Гуйяне (Китай), сообщают Vesti.kz.

Казахстанские боксеры в мужской и женской сетке завоевали пять золотых наград и три бронзовые. Побед добились капитаны команд Айбек Оралбай (свыше 90 килограммов) и Назым Кызайбай (54 кг). Еще три золота взяли: Виктория Графеева (60 кг), Абылайхан Жусупов (70 кг) и Санжар Ташкенбай (50 кг).

Бронзовые награды Казахстану принесли представительницы женской сетки: Аида Абикеева (65 кг), Валерия Аксенова (80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

Таким образом, у сборной Казахстана восемь медалей и второе место в зачете. Победителями стали китайске боксеры, завоевавшие девять наград - пять золотых, одну серебряную и три бронзовые.

Сборная Узбекистана замкнула топ-3. У этой команды 11 медалей - четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Медальный зачет второго этапа Кубка мира:

Китай - 5+1+3 Казахстан - 5+0+3 Узбекистан - 4+3+4 Франция - 2+2+4 Индия - 1+3+2 Бразилия - 1+2+1 США - 1+1+0 Азербайджан - 1+0+2 Англия - 0+0+2 Италия - 0+2+1

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