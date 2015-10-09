Нокаут в бою Казахстана определил участника четвертьфинала ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Едиге Нургожа вышел в четвертьфинал чемпионата Азии-2026 среди спортсменов до 19 лет, сообщают Vesti.kz.

Нургожа, выступающий в весовой категории до 55 килограммов, провел стартовый поединок в Джакарте (Индонезия) против Бахтовара Усмонова из Таджикистана.

Бой 1/8 финала завершился досрочной победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит с 3 по 16 июля.

Сборная Казахстана представлена на турнире 39 боксёрами, которые выступают в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

Ранее в четвертьфинал вышли казахстанцы, представленные в возрасте до 19 лет. Средин их: Досжан Жумакан (60 кг) и Адиль Асканбай (50 кг). Во возрасте до 23 лет два казахстанца выиграли свои бои в 1/8 финала. Это Асылхан Кошербай (65) и Нурасыл Толебек (60 кг).

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