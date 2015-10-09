Разгромом 5:0 завершился бой Казахстана на старте ЧА по боксу

Казахстанский боксёр Досжан Жумакан с уверенной победы стартовал на чемпионате Азии-2026 среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 60 килограммов он провёл поединок 1/8 финала против представителя Тайбэя Хан-Ена Ванга.

Жумакан полностью контролировал ход боя и по итогам трёх раундов добился убедительной победы единогласным решением судей — 5:0, оформив выход в четвертьфинал континентального первенства.

Чемпионат Азии-2026 по боксу среди спортсменов до 19 и до 23 лет проходит в столице Индонезии Джакарте с 3 по 16 июля.

Сборная Казахстана представлена на турнире 39 боксёрами, которые выступают в мужской и женской сетках обеих возрастных категорий.

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