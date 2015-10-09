"Барыс" усилил состав американским хоккеистом перед новым сезоном КХЛ

Астанинский "Барыс" официально объявил о подписании контракта с американским защитником Чейзом Приски, передают Vesti.kz.

Как сообщила пресс-служба клуба, стороны заключили одностороннее соглашение сроком на один сезон. Контракт будет действовать до 31 мая 2027 года.

Опыт АХЛ и КХЛ

Большую часть профессиональной карьеры 29-летний хоккеист провёл в Северной Америке. В 2024 году Приски стал обладателем Кубка Колдера в составе "Херши Беарс".

Всего в Американской хоккейной лиге защитник сыграл 349 матчей, в которых набрал 184 (54+130) очка по системе "гол+пас".

Прошлый сезон американец провел в составе новосибирской "Сибири". В 54 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ он забросил четыре шайбы, сделал 20 результативных передач и набрал 24 очка, проводя на льду в среднем около 22 минут за игру.

Что сказали в клубе

Генеральный менеджер "Барыса" Леонид Метальников отметил, что клуб рассчитывает на опыт и атакующие качества новичка.

"Рады сообщить о подписании контракта с Чейзом Приски. Это праворукий, атакующий защитник с отличным броском и высоким хоккейным IQ. Чейз хорошо знаком с реалиями лиги, умеет эффективно поддерживать атаку, он добавит нам солидности и вариативности при игре в большинстве", — заявил Метальников.

Чейз Приски родился 19 марта 1996 года. Рост защитника составляет 183 сантиметра, вес — 85 килограммов. Он является праворуким хоккеистом. Новичок должен усилить оборонительную линию "Барыса" перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

Стало известно, кем усилится "Барыс" перед новым сезоном КХЛ

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