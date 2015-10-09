Стало известно, кем усилится "Барыс" перед новым сезоном КХЛ

Стало известно, кем усилится астанинский "Барыс" перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге, передают Vesti.kz.

По информации источника, 28-летний канадский центральный нападающий Гаррет Пилон согласовал однолетний контракт с "Барысом". Ранее активный интерес к игроку также проявляло минское "Динамо".

Где играл в последние сезоны

Последние три года Пилон выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в системе клуба НХЛ "Оттава Сенаторз". Он являлся ключевым центральным нападающим и капитаном фарм-клуба "Белвилл Сенаторз".

Статистика за последние сезоны в АХЛ

Сезон-2025/26: 56 матчей, 31 очко (8 шайб+23 передачи), полезность "-3", 8 минут штрафа.

Сезон-2024/25: провёл полноценный сезон в составе "Белвилл Сенаторз".

Сезон-2023/24: 62 матча, 47 очков (18+29).

Сезон-2022/23: выступал за "Херши Беарс" (система "Вашингтона"), набрал 29 очков в 53 матчах регулярного чемпионата и выиграл главный трофей АХЛ - Кубок Колдера.

Опыт в НХЛ и бэкграунд

Драфт: был выбран клубом "Вашингтон Кэпиталз" в 2016 году в 3-м раунде под общим 87-м номером.

Матчи в НХЛ: за карьеру принял участие в 3 матчах НХЛ за "Вашингтон" (в сезонах-2020/21 и 2021/22), в которых отметился 1 заброшенной шайбой.

Характеристика игрока: праворукий центрфорвард, умеющий брать на себя лидерские функции, отрабатывать в обороне и эффективно действовать в спецбригадах большинства и меньшинства.

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