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Любительский бокс
Вчера 21:00
 

Казахстан узнал первых соперников на ЧА-2026 по боксу

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Казахстан узнал первых соперников на ЧА-2026 по боксу ©Depositphotos.com

Стали известны первые соперники боксеров сборной Казахстана на чемпионате Азии среди спортсменов до 19 и до 23 лет, сообщают Vesti.kz.

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Стали известны первые соперники боксеров сборной Казахстана на чемпионате Азии среди спортсменов до 19 и до 23 лет, сообщают Vesti.kz.

Континентальное первенство пройдёт с 3 по 16 июля в Джакарте (Индонезия). Для участия в турнире заявлены 329 боксёров из 20 стран Азии, включая 189 мужчин и 140 женщин.

Сборная Казахстана будет представлена во всех весовых категориях обоих возрастных дивизионов. Казахстанские боксёры поборются за медали во всех 40 весах чемпионата.

U19 парни

50 кг.
1/8 финала
Адил Асканбай - Азамжон Хасанов (Таджикистан)

55 кг.
1/8 финала
Едиге Нургожа - Бахтовар Усмонов (Таджикистан)

60 кг.
1/8 финала
Досжан Жумакан - Хан-Ен Ванг (Китайский Тайбэй)

65 кг.
1/8 финала
Акжүрек Калабай - Иброхим Шокиржонов (Узбекистан)

70 кг.
1/8 финала
Бибарыс Аширбай - Прашант (Индия)

75 кг.
1/8 финала
Хамза Максатулы - Абдул Гаффар Нур Мухаммад Мат (Сингапур)

80 кг.
1/4 финала
Тимур Тайбеков - Локеш (Индия)

85 кг.
1/4 финала
Руслан Ахметов - Нуралы Абдрашитов (Кыргызстан)

90 кг.
1/4 финала
Жалгас Утебеков - Жуи-Хси Куо (Китайский Тайбэй)

+90 кг.
1/4 финала
Владислав Саможонов - Ловен Гулип (Индия)

U19 девушки

48 кг.
1/4 финала
Мадира Жумакан - Зи Хонг Иен Нгуен (Вьетнам)

51 кг.
Жадыра Калтай в четвертьфинале встретится с представительницей Монголии или Индии

54 кг.
Марал Толепберген в четвертьфинале встретится с представительницей Китайского Тайбэя или Индии

57 кг.
1/4 финала
Акнур Турсынгали - Лижун Лин (Китайский Тайбэй)

60 кг.
1/4 финала
Жасмин Абрамян - Чахат (Индия)

65 кг.
Айсулу Мухит в полуфинале может встретиться с представительницей Узбекистана или Индии

70 кг.
Камила Оспанова в полуфинале может сразиться с представительницей Китайского Тайбэя или Южной Кореи

75 кг.
1/4 финала
Алтынгуль Аймухан - Аншика (Индия)

80 кг.
1/2 финала
Айдана Убайдуллакызы - Мирим Чинбекова (Кыргызстан)

+80 кг.
1/2 финала
Зарина Толыбай - Зи Гунх Анх Ле (Вьетнам)

U23 женщины

48 кг.
1/4 финала
Гульназ Бурибаева - Нидхи (Индия)

51 кг.
Анита Адишева в четвертьфинале встретится с представительницей Японии или Вьетнама

54 кг.
1/4 финала
Сымбат Алиаскар - Ниша (Индия)

57 кг.
Улжан Сарсенбек в четвертьфинале встретится с представительницей Японии или Таджикистана

60 кг.
1/4 финала
Аяжан Ермек - Жиеон Ким (Южная Корея)

65 кг.
1/4 финала
Аружан Жанабаева - Севинч Хурамова (Узбекистан)

70 кг.
1/2 финала
Азиза Исина - Шивани (Индия)

75 кг.
1/2 финала
Шугыла Налибай - Нахион Ким (Южная Корея)

80 кг.
Куралай Егинбайкызы в финале может встретиться с представительницей Узбекистана или Индии

+80 кг.
1/2 финала
Панар Сейитханкызы - Приянка (Индия)

U23 мужчины

50 кг.
Нурзат Онгаров в четвертьфинале встретится с представителем Японии или Кыргызстана

55 кг.
1/4 финала
Бексултан Боранбек - Вужу Жанг (Южная Корея)

60 кг.
1/8 финала
Нурасыл Толебек - Дамир Мубалихонов (Таджикистан)

65 кг.
1/8 финала
Асылхан Көшербай - Дечен Доржи (Бутан)

70 кг.
1/4 финала
Нурбек Мурсал - Мажед Алхаж Исса (Саудовская Аравия)

75 кг.
1/4 финала
Аман конысбек - Хибики Кававата (Жапония)

80 кг.
Онер Сейилхан в полуфинале может встретиться с представитем Индии или Кыргызстана

85 кг.
1/4 финала
Темирлан Мукатаев - Рокей Чаудхари (Индия)

90 кг.
Ибрагим Бeтаев в полуфинале может встретиться с представителем Южной Кореи или Таиланда

+90 кг.
1/2 финала
Аслан Елдибайулы - Озодбек Алиев (Узбекистан)


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