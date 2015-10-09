Казахстан узнал первых соперников на ЧА-2026 по боксу

Стали известны первые соперники боксеров сборной Казахстана на чемпионате Азии среди спортсменов до 19 и до 23 лет, сообщают Vesti.kz.

Континентальное первенство пройдёт с 3 по 16 июля в Джакарте (Индонезия). Для участия в турнире заявлены 329 боксёров из 20 стран Азии, включая 189 мужчин и 140 женщин.

Сборная Казахстана будет представлена во всех весовых категориях обоих возрастных дивизионов. Казахстанские боксёры поборются за медали во всех 40 весах чемпионата.

U19 парни

50 кг.

1/8 финала

Адил Асканбай - Азамжон Хасанов (Таджикистан)

55 кг.

1/8 финала

Едиге Нургожа - Бахтовар Усмонов (Таджикистан)

60 кг.

1/8 финала

Досжан Жумакан - Хан-Ен Ванг (Китайский Тайбэй)

65 кг.

1/8 финала

Акжүрек Калабай - Иброхим Шокиржонов (Узбекистан)

70 кг.

1/8 финала

Бибарыс Аширбай - Прашант (Индия)

75 кг.

1/8 финала

Хамза Максатулы - Абдул Гаффар Нур Мухаммад Мат (Сингапур)

80 кг.

1/4 финала

Тимур Тайбеков - Локеш (Индия)

85 кг.

1/4 финала

Руслан Ахметов - Нуралы Абдрашитов (Кыргызстан)

90 кг.

1/4 финала

Жалгас Утебеков - Жуи-Хси Куо (Китайский Тайбэй)

+90 кг.

1/4 финала

Владислав Саможонов - Ловен Гулип (Индия)

U19 девушки

48 кг.

1/4 финала

Мадира Жумакан - Зи Хонг Иен Нгуен (Вьетнам)

51 кг.

Жадыра Калтай в четвертьфинале встретится с представительницей Монголии или Индии

54 кг.

Марал Толепберген в четвертьфинале встретится с представительницей Китайского Тайбэя или Индии

57 кг.

1/4 финала

Акнур Турсынгали - Лижун Лин (Китайский Тайбэй)

60 кг.

1/4 финала

Жасмин Абрамян - Чахат (Индия)

65 кг.

Айсулу Мухит в полуфинале может встретиться с представительницей Узбекистана или Индии

70 кг.

Камила Оспанова в полуфинале может сразиться с представительницей Китайского Тайбэя или Южной Кореи

75 кг.

1/4 финала

Алтынгуль Аймухан - Аншика (Индия)

80 кг.

1/2 финала

Айдана Убайдуллакызы - Мирим Чинбекова (Кыргызстан)

+80 кг.

1/2 финала

Зарина Толыбай - Зи Гунх Анх Ле (Вьетнам)

U23 женщины

48 кг.

1/4 финала

Гульназ Бурибаева - Нидхи (Индия)

51 кг.

Анита Адишева в четвертьфинале встретится с представительницей Японии или Вьетнама

54 кг.

1/4 финала

Сымбат Алиаскар - Ниша (Индия)

57 кг.

Улжан Сарсенбек в четвертьфинале встретится с представительницей Японии или Таджикистана

60 кг.

1/4 финала

Аяжан Ермек - Жиеон Ким (Южная Корея)

65 кг.

1/4 финала

Аружан Жанабаева - Севинч Хурамова (Узбекистан)

70 кг.

1/2 финала

Азиза Исина - Шивани (Индия)

75 кг.

1/2 финала

Шугыла Налибай - Нахион Ким (Южная Корея)

80 кг.

Куралай Егинбайкызы в финале может встретиться с представительницей Узбекистана или Индии

+80 кг.

1/2 финала

Панар Сейитханкызы - Приянка (Индия)

U23 мужчины

50 кг.

Нурзат Онгаров в четвертьфинале встретится с представителем Японии или Кыргызстана

55 кг.

1/4 финала

Бексултан Боранбек - Вужу Жанг (Южная Корея)

60 кг.

1/8 финала

Нурасыл Толебек - Дамир Мубалихонов (Таджикистан)

65 кг.

1/8 финала

Асылхан Көшербай - Дечен Доржи (Бутан)



70 кг.

1/4 финала

Нурбек Мурсал - Мажед Алхаж Исса (Саудовская Аравия)

75 кг.

1/4 финала

Аман конысбек - Хибики Кававата (Жапония)

80 кг.

Онер Сейилхан в полуфинале может встретиться с представитем Индии или Кыргызстана

85 кг.

1/4 финала

Темирлан Мукатаев - Рокей Чаудхари (Индия)

90 кг.

Ибрагим Бeтаев в полуфинале может встретиться с представителем Южной Кореи или Таиланда

+90 кг.

1/2 финала

Аслан Елдибайулы - Озодбек Алиев (Узбекистан)

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