Казахстан узнал первых соперников на ЧА-2026 по боксу

Стали известны первые соперники боксеров сборной Казахстана на чемпионате Азии среди спортсменов до 19 и до 23 лет, сообщают Vesti.kz.
Континентальное первенство пройдёт с 3 по 16 июля в Джакарте (Индонезия). Для участия в турнире заявлены 329 боксёров из 20 стран Азии, включая 189 мужчин и 140 женщин.
Сборная Казахстана будет представлена во всех весовых категориях обоих возрастных дивизионов. Казахстанские боксёры поборются за медали во всех 40 весах чемпионата.
U19 парни
50 кг.
1/8 финала
Адил Асканбай - Азамжон Хасанов (Таджикистан)
55 кг.
1/8 финала
Едиге Нургожа - Бахтовар Усмонов (Таджикистан)
60 кг.
1/8 финала
Досжан Жумакан - Хан-Ен Ванг (Китайский Тайбэй)
65 кг.
1/8 финала
Акжүрек Калабай - Иброхим Шокиржонов (Узбекистан)
70 кг.
1/8 финала
Бибарыс Аширбай - Прашант (Индия)
75 кг.
1/8 финала
Хамза Максатулы - Абдул Гаффар Нур Мухаммад Мат (Сингапур)
80 кг.
1/4 финала
Тимур Тайбеков - Локеш (Индия)
85 кг.
1/4 финала
Руслан Ахметов - Нуралы Абдрашитов (Кыргызстан)
90 кг.
1/4 финала
Жалгас Утебеков - Жуи-Хси Куо (Китайский Тайбэй)
+90 кг.
1/4 финала
Владислав Саможонов - Ловен Гулип (Индия)
U19 девушки
48 кг.
1/4 финала
Мадира Жумакан - Зи Хонг Иен Нгуен (Вьетнам)
51 кг.
Жадыра Калтай в четвертьфинале встретится с представительницей Монголии или Индии
54 кг.
Марал Толепберген в четвертьфинале встретится с представительницей Китайского Тайбэя или Индии
57 кг.
1/4 финала
Акнур Турсынгали - Лижун Лин (Китайский Тайбэй)
60 кг.
1/4 финала
Жасмин Абрамян - Чахат (Индия)
65 кг.
Айсулу Мухит в полуфинале может встретиться с представительницей Узбекистана или Индии
70 кг.
Камила Оспанова в полуфинале может сразиться с представительницей Китайского Тайбэя или Южной Кореи
75 кг.
1/4 финала
Алтынгуль Аймухан - Аншика (Индия)
80 кг.
1/2 финала
Айдана Убайдуллакызы - Мирим Чинбекова (Кыргызстан)
+80 кг.
1/2 финала
Зарина Толыбай - Зи Гунх Анх Ле (Вьетнам)
U23 женщины
48 кг.
1/4 финала
Гульназ Бурибаева - Нидхи (Индия)
51 кг.
Анита Адишева в четвертьфинале встретится с представительницей Японии или Вьетнама
54 кг.
1/4 финала
Сымбат Алиаскар - Ниша (Индия)
57 кг.
Улжан Сарсенбек в четвертьфинале встретится с представительницей Японии или Таджикистана
60 кг.
1/4 финала
Аяжан Ермек - Жиеон Ким (Южная Корея)
65 кг.
1/4 финала
Аружан Жанабаева - Севинч Хурамова (Узбекистан)
70 кг.
1/2 финала
Азиза Исина - Шивани (Индия)
75 кг.
1/2 финала
Шугыла Налибай - Нахион Ким (Южная Корея)
80 кг.
Куралай Егинбайкызы в финале может встретиться с представительницей Узбекистана или Индии
+80 кг.
1/2 финала
Панар Сейитханкызы - Приянка (Индия)
U23 мужчины
50 кг.
Нурзат Онгаров в четвертьфинале встретится с представителем Японии или Кыргызстана
55 кг.
1/4 финала
Бексултан Боранбек - Вужу Жанг (Южная Корея)
60 кг.
1/8 финала
Нурасыл Толебек - Дамир Мубалихонов (Таджикистан)
65 кг.
1/8 финала
Асылхан Көшербай - Дечен Доржи (Бутан)
70 кг.
1/4 финала
Нурбек Мурсал - Мажед Алхаж Исса (Саудовская Аравия)
75 кг.
1/4 финала
Аман конысбек - Хибики Кававата (Жапония)
80 кг.
Онер Сейилхан в полуфинале может встретиться с представитем Индии или Кыргызстана
85 кг.
1/4 финала
Темирлан Мукатаев - Рокей Чаудхари (Индия)
90 кг.
Ибрагим Бeтаев в полуфинале может встретиться с представителем Южной Кореи или Таиланда
+90 кг.
1/2 финала
Аслан Елдибайулы - Озодбек Алиев (Узбекистан)
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