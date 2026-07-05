В команде Рахмонова сделали заявление о титульном бое с Махачевым в UFC

Менеджер Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов отметил, что казахстанскому бойцу не принципиально стать чемпионом UFC именно в поединке с действующим обладателем титула в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым, передают Vesti.kz.

- Расстраивает, что Рахмонов не может участвовать в боях, когда сейчас самый расцвет полусреднего дивизиона в UFC?

- Имеем, что имеем. Конечно, меня расстроило, что Шавкату травма не позволила изначально побиться за пояс. Или, например, если бы Белал Мухаммад не снялся первый раз, то совсем по‑другому уже история дивизиона бы писалась. При этом сейчас ситуация в дивизионе такая, что это самый конкурентоспособный вес в UFC. Очень много претендентов. В принципе, пока Шавкат отсутствует, все эти претенденты между собой всё порешают. И тогда, наоборот, ему, может быть, снова откроется дорога к титулу.

- Хотелось бы, чтобы Шавкат восстановился так, чтобы именно его бой с Исламом состоялся?

- Наша цель - это выиграть пояс. И неважно, кто будет чемпионом. Здесь нет такого, что принципиально нужно у Ислама забрать пояс. Если к моменту возвращения Шавката Ислам завершит карьеру… Нет такого, что мы расстроимся из‑за этого. Поживем - увидим, - сказал Абдрахманов "Матч ТВ".

Рахмонов последний раз бился в UFC в декабре 2024 года, когда судейским решением победил ирландца Иэна Гэрри и получил травму ноги, перенеся несколько операций. Впоследствии американский промоушен исключил казахстанца из рейтинга полусреднего дивизиона, где он занимал второе место.

Махачев, в свою очередь, вернётся в октагон 15 августа и сразится с тем же Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

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