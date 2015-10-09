Чемпион WBO оформил нокаут в последнем раунде и защитил титул

В Кливленде (США) состоялся вечер бокса, в рамках которого чемпион мира по версии WBO в легком весе 22-летний американец Абдулла Мейсон (21-0, 18 КО) встречался с 33-летним соотечественником Альбертом Беллом (28-1, 9 КО), передают Vesti.kz.

Развязка боя наступила в заключительном, 12-м раунде, когда Белл упал на колени. Возможно, он был в силах достоять до финального гонга, но рефери сразу остановил поединок.

В итоге Мейсон отпраздновал 21-ю победу в карьере и 18-ю досрочную. При этом он сохранил титул чемпиона WBO в легком весе в своей дебютной защите. Белл, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере и сразу досрочное, имея в активе 28 побед, из них 9 нокаутом.

THE REF STOPS THE FIGHT IN ROUND 12!!! 🤯🤯 Did he make the right decision??#TheFight | #MasonBell LIVE NOW on DAZN and TNT ▪️ pic.twitter.com/T5l7pVWYbm — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 5, 2026

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