Разгромы и нокдауны: как Казахстан выступил в полуфинале Кубка мира по боксу

В китайском Гуйяне (КНР) состоялся полуфинальный день второго этапа Кубка мира, в котором приняли участие сразу восемь представителей сборной Казахстана, передают Vesti.kz.
Бои прошли в мужских и женских весовых категориях и принесли команде как яркие победы, так и чувствительные поражения.
Мужчины: уверенные выходы в финал
В мужской сетке казахстанцы показали высокий уровень:
- 50 кг. Санжар Ташкенбай уверенно победил Мартина Молину Сальвадора (Испания) — 5:0, также отправив соперника в нокдаун.
- 70 кг. Аблайхан Жусупов не оставил шансов Зеяду Ишаишу (Иордания) — 5:0.
- 90+ кг. Айбек Оралбай в напряжённом бою одолел бразильца Жоэла Рамоса — 3:2, также оформив нокдаун.
Все трое вышли в финал турнира и продолжат борьбу за золотые медали.
Женщины: две финалистки и тяжёлые поражения
Среди женщин казахстанские спортсменки также показали неоднозначные результаты:
- 54 кг. Назым Кызайбай победила Натничу Чонгпронгкланг (Таиланд) — 3:2.
- 60 кг. Виктория Графеева уверенно прошла Ситору Турдибекову (Узбекистан) — 4:1.
В остальных поединках казахстанки уступили:
- Аида Абикеева (65 кг) проиграла Беатрис Феррейре (Бразилия), 0:5
- Валерия Аксенова (80 кг) потерпела поражение от Давины Мишель (Франция), 0:5
- Дина Исламбекова (80+ кг) уступила Олтиной Сотимбоевой (Узбекистан), 0:5
Впереди - финалы
Таким образом, в финал Кубка мира у мужчин вышли Санжар Ташкенбай, Аблайхан Жусупов и Айбек Оралбай, а у женщин за золото поборются Назым Кызайбай и Виктория Графеева.
Второй этап Кубка мира World Boxing проходит с 15 по 21 июня в Гуйяне (Китай) и собрал сильнейших боксёров мира. Казахстан на турнире был представлен 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами.
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