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Назым Кызайбай вышла в финал Кубка мира по боксу

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Назым Кызайбай вышла в финал Кубка мира по боксу Назым Кызайбай. Фото: КФБ©

Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай провела свой третий поединок на втором этапе Кубка мира от World Boxing, который проходит в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

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Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай провела свой третий поединок на втором этапе Кубка мира от World Boxing, который проходит в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 54 килограммов она встречалась с Натничей Чонгпронгкланг из Таиланда. Бой продлился все отведённые три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением (3:2) отдали победу казахстанке.

Таким образом Назым Кызайбай вышла в финал Кубка мира по боксу и поборется за золото, а Чонгпронгкланг завершила выступление с бронзовой медаль.

Позднее на ринг выйдут еще семь боксёров Казахстана. Подробности - тут.

Назым Кызайбай является бронзовой призёркой Олимпийских игр (2024), трёхкратной чемпионкой мира (2014, 2016, 2025), а также победительницей чемпионата Азии (2021).

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