8 боёв Казахстана и дуэль с Узбекистаном: прямая трансляция полуфиналов Кубка мира по боксу

Сегодня, 19 июня, на проходящем в китайском Гуйяне втором этапе Кубка мира по боксу от World Boxing состоятся поединки 1/2 финала, передают Vesti.kz.

В шестой соревновательный день на ринг выйдут восемь представителей сборной Казахстана. Напомним, выход в полуфинал гарантировал боксёрам как минимум бронзовые медали.

Утренняя сессия (9:00)

2-я пара, 54 кг, полуфинал. Ринг Б

Назым Кызайбай - Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)

3-я пара, 60 кг, полуфинал. Ринг Б

Виктория Графеева - Ситора Турдибекова (Узбекистан)

6-я пара, 70 кг, полуфинал. Ринг А

Абылайхан Жусупов - Зияд Ишаиш (Иордания, чемпион Азии-2026)

7-я пара, 80 кг, полуфинал. Ринг Б

Валерия Аксенова - Давина Мишель (Франция)

8-я пара, 80+ кг, полуфинал. Ринг А

Дина Исламбекова - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан)

Дневная сессия (15:30)

1-я пара, 50 кг, полуфинал. Ринг А

Санжар Ташкенбай - Мартин Молина Сальвадор (Испания)

6-я пара, 65 кг, полуфинал. Ринг А

Аида Абикеева - Беатриз Феррейра (Бразилия)

10-я пара, 90+ кг, полуфинал. Ринг А

Айбек Оралбай - Джоэл Рамос (Бразилия)

Прямая трансляция Кубка мира по боксу в Китае

Прямая трансляция турнира доступа на официальном YouTube-канале World Boxing.

Ринг В

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