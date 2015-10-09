Разгромом 5:0 завершился бой чемпионки мира из Казахстана против призёрки Олимпиады

В Гуйяне (Китай) продолжается полуфинальная стадия второго этапа Кубка мира по боксу, где за медали борются и представители Казахстана, передают Vesti.kz.

Поражение Абикеевой в полуфинале

Казахстанская спортсменка Аида Абикеева, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, встретилась в бою за выход в финал с титулованной бразильянкой Беатрис Феррейрой.

По итогам поединка судьи единогласно отдали победу представительнице Бразилии — 5:0. Таким образом, Феррейра вышла в финал турнира, а Абикеева завершила выступление, завоевав бронзовую медаль этапа.

Достижения спортсменок

Аида Абикеева является чемпионкой мира 2025 года (по версиям IBA и World Boxing), а также победительницей чемпионата Азии-2024.

Её соперница Беатрис Феррейра — одна из самых титулованных спортсменок дивизиона. В её активе золото чемпионатов мира 2019 и 2023 годов, серебро Олимпиады-2020 и бронза Олимпиады-2024. Кроме того, бразильянка становилась чемпионкой мира IBF среди профессионалов.

Кубок мира в Гуйяне

Второй этап Кубка мира World Boxing проходит с 15 по 21 июня в Китае и собрал сильнейших боксёров со всего мира. Казахстан на турнире представлен 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами, которые продолжают борьбу за медали в своих категориях.

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