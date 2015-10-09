Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Вчера 19:20
 

Со счётом 0:5 завершился бой казаха из Узбекистана за финал Кубка мира

  Комментарии

Поделиться
Со счётом 0:5 завершился бой казаха из Узбекистана за финал Кубка мира Арман Маханов. ©Федерация бокса Узбекистана

Представитель сборной Узбекистана и этнический казах Арман Маханов выступил в полуфинале этапа Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

Поделиться

Представитель сборной Узбекистана и этнический казах Арман Маханов выступил в полуфинале этапа Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

Продолжение
Призёр ЧМ из Узбекистана и олимпийская чемпионка: названы соперники Казахстана в финале Кубка мира
Вчера 19:40  
Неожиданным исходом с красной карточкой завершился матч 5-кратного чемпиона в КПЛ
Вчера 19:53  
Стал известен лидер по количеству боксёров в финале Кубка мира: Казахстан и Узбекистан в топ-3
Вчера 20:16  
"Готовы к диалогу". В "Ахмате" сделали заявление по трансферу Самородова
Вчера 20:36  

В битве за решающий поединок весовой категории свыше 90 килограммов его соперником стал немец Никита Путилов. Встреча завершилась победой боксёра из Германии со счётом 5:0.

Таким образом, Маханов выбывает из соревнования в статусе бронзового призёра. Путилов, в свою очередь, гарантировал себе как минимум серебро.

В бою за золото немец встретится на ринге с капитаном сборной Казахстана Айбеком Оралбаем, который в своём полуфинале победил бразильца Жоэла Рамоса.

Второй этап Кубка мира World Boxing проходит с 15 по 21 июня в Гуйяне (Китай) и собирает сильнейших боксёров мира.

Казахстан представлен 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами, которые продолжают борьбу за медали.

Разгромы и нокдауны: как Казахстан выступил в полуфинале Кубка мира по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!