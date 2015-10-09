Со счётом 0:5 завершился бой казаха из Узбекистана за финал Кубка мира

Представитель сборной Узбекистана и этнический казах Арман Маханов выступил в полуфинале этапа Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

В битве за решающий поединок весовой категории свыше 90 килограммов его соперником стал немец Никита Путилов. Встреча завершилась победой боксёра из Германии со счётом 5:0.

Таким образом, Маханов выбывает из соревнования в статусе бронзового призёра. Путилов, в свою очередь, гарантировал себе как минимум серебро.

В бою за золото немец встретится на ринге с капитаном сборной Казахстана Айбеком Оралбаем, который в своём полуфинале победил бразильца Жоэла Рамоса.

Второй этап Кубка мира World Boxing проходит с 15 по 21 июня в Гуйяне (Китай) и собирает сильнейших боксёров мира.

Казахстан представлен 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами, которые продолжают борьбу за медали.

Разгромы и нокдауны: как Казахстан выступил в полуфинале Кубка мира по боксу

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