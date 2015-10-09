Призёр ЧМ из Узбекистана и олимпийская чемпионка: названы соперники Казахстана в финале Кубка мира

Стали известны финальные пары второго этапа Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай). В решающих поединках за золото выступят сразу несколько представителей сборной Казахстана как среди мужчин, так и среди женщин, передают Vesti.kz.

Мужчины: три финала с участием Казахстана

В мужской части турнира казахстанцы получили следующие пары:

50 кг. Санжар Ташкенбай поборется за золото с узбекистанцем Асилбеком Жалиловым, чемпионом Азии-2024 и бронзовым призёром чемпионата мира-2025.

70 кг. Аблайхан Жусупов встретится в финале с индийским боксёром Дипаком.

90+ кг. Айбек Оралбай проведёт решающий бой против Никиты Путилова из Германии.

Женщины: дуэли с титулованными соперницами

В женских финалах казахстанские спортсменки также получили серьёзных соперниц:

54 кг. Назым Кызайбай сразится с Сирин Шаараби (Италия), серебряной призёркой чемпионата мира-2023.

60 кг. Виктория Графеева встретится с одной из самых титулованных спортсменок турнира — олимпийской чемпионкой 2024 года и двукратной чемпионкой мира из Тайваня Линь Юйтин.

Турнир от World Boxing

Второй этап Кубка мира проходит под эгидой World Boxing с 15 по 21 июня в Гуйяне и собрал сильнейших боксёров мира. Сборная Казахстана представлена 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами, которые продолжают борьбу за медали.

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