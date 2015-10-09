Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Вчера 19:40
 

Призёр ЧМ из Узбекистана и олимпийская чемпионка: названы соперники Казахстана в финале Кубка мира

  Комментарии

Поделиться
Призёр ЧМ из Узбекистана и олимпийская чемпионка: названы соперники Казахстана в финале Кубка мира Санжар Ташкенбай. ©KBF

Стали известны финальные пары второго этапа Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай). В решающих поединках за золото выступят сразу несколько представителей сборной Казахстана как среди мужчин, так и среди женщин, передают Vesti.kz.

Поделиться

Стали известны финальные пары второго этапа Кубка мира, который проходит в Гуйяне (Китай). В решающих поединках за золото выступят сразу несколько представителей сборной Казахстана как среди мужчин, так и среди женщин, передают Vesti.kz.

Продолжение
Стал известен лидер по количеству боксёров в финале Кубка мира: Казахстан и Узбекистан в топ-3
Вчера 20:16  
"Ахмат" может заработать 22 миллиарда на продажах лидеров: Самородов в списке
Вчера 21:16  
"Ордабасы" победил аутсайдера КПЛ и оторвался от "Кайрата"
Вчера 21:52  
Неожиданный счёт и удаление на 95-й минуте зафиксированы в матче КПЛ
Вчера 21:56  

Мужчины: три финала с участием Казахстана

В мужской части турнира казахстанцы получили следующие пары:

  • 50 кг. Санжар Ташкенбай поборется за золото с узбекистанцем Асилбеком Жалиловым, чемпионом Азии-2024 и бронзовым призёром чемпионата мира-2025.
  • 70 кг. Аблайхан Жусупов встретится в финале с индийским боксёром Дипаком.
  • 90+ кг. Айбек Оралбай проведёт решающий бой против Никиты Путилова из Германии.

Женщины: дуэли с титулованными соперницами

В женских финалах казахстанские спортсменки также получили серьёзных соперниц:

  • 54 кг. Назым Кызайбай сразится с Сирин Шаараби (Италия), серебряной призёркой чемпионата мира-2023.
  • 60 кг. Виктория Графеева встретится с одной из самых титулованных спортсменок турнира — олимпийской чемпионкой 2024 года и двукратной чемпионкой мира из Тайваня Линь Юйтин.

Турнир от World Boxing

Второй этап Кубка мира проходит под эгидой World Boxing с 15 по 21 июня в Гуйяне и собрал сильнейших боксёров мира. Сборная Казахстана представлена 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами, которые продолжают борьбу за медали.

Разгромы и нокдауны: как Казахстан выступил в полуфинале Кубка мира по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!