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КПЛ
Вчера 21:56
 

Неожиданный счёт и удаление на 95-й минуте зафиксированы в матче КПЛ

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Неожиданный счёт и удаление на 95-й минуте зафиксированы в матче КПЛ ©ФК "Улытау"

В матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) кызылординский "Кайсар" сыграл вничью с жезказганским "Улытау". Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0, передают Vesti.kz.

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В матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) кызылординский "Кайсар" сыграл вничью с жезказганским "Улытау". Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0, передают Vesti.kz.

Без голов и без явного преимущества

Первый тайм прошёл в равной борьбе и запомнился скорее осторожной игрой обеих команд, чем опасными моментами. Ни "Кайсар", ни "Улытау" не сумели создать по-настоящему голевые эпизоды, уйдя на перерыв при счёте 0:0.

После перерыва игра стала более напряжённой, однако результат на табло так и не изменился. Команды активно боролись в центре поля, но завершающая стадия атак оставляла желать лучшего.

Момент матча — удаление

Ключевым эпизодом встречи стало удаление защитника "Улытау" Максима Чалкина на 95-й минуте. Красная карточка могла изменить ход матча, однако "Кайсар" не успел воспользоваться численным преимуществом и дожать соперника.

Положение в таблице

После этой ничьей "Кайсар" набрал 14 очков и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы КПЛ.

"Улытау", в свою очередь, увеличил свой баланс до 23 очков и поднялся на 4-е место, продолжая борьбу в верхней части таблицы.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 13 6 4 3 19-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 14 4 5 5 11-16 17
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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