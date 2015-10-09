"Ордабасы" победил аутсайдера КПЛ и оторвался от "Кайрата"

Шымкентский "Ордабасы" одержал уверенную домашнюю победу над актауским "Каспием" в матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу лидера чемпионата.

Два гола до перерыва

Хозяева вышли вперёд уже в середине первого тайма. На 23-й минуте отличился бразильский нападающий Лео Нател, открывший счёт в матче.

Перед самым перерывом шымкентцы укрепили своё преимущество. В компенсированное к первому тайму время мяч в ворота гостей отправил ещё один форвард — Эвертон, сделав счёт 2:0.

Во второй половине встречи команда из Шымкента спокойно удержала добытое преимущество и довела матч до победы.

"Ордабасы" укрепил лидерство

Благодаря этому успеху "Ордабасы" набрал 34 очка и сохранил первое место в турнирной таблице КПЛ.

Более того, шымкентский клуб увеличил отрыв от ближайшего преследователя — алматинского "Кайрата" — до четырёх баллов. При этом у лидера чемпионата остаётся ещё один матч в запасе.

Что касается "Каспия", то команда из Актау продолжает испытывать серьёзные трудности в нынешнем сезоне. После 14 туров в активе клуба остаётся восемь очков, и он по-прежнему занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!