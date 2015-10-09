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КПЛ
Вчера 21:52
 

"Ордабасы" победил аутсайдера КПЛ и оторвался от "Кайрата"

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"Ордабасы" победил аутсайдера КПЛ и оторвался от "Кайрата" ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" одержал уверенную домашнюю победу над актауским "Каспием" в матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" одержал уверенную домашнюю победу над актауским "Каспием" в матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу лидера чемпионата.

Два гола до перерыва

Хозяева вышли вперёд уже в середине первого тайма. На 23-й минуте отличился бразильский нападающий Лео Нател, открывший счёт в матче.

Перед самым перерывом шымкентцы укрепили своё преимущество. В компенсированное к первому тайму время мяч в ворота гостей отправил ещё один форвард — Эвертон, сделав счёт 2:0.

Во второй половине встречи команда из Шымкента спокойно удержала добытое преимущество и довела матч до победы.

"Ордабасы" укрепил лидерство

Благодаря этому успеху "Ордабасы" набрал 34 очка и сохранил первое место в турнирной таблице КПЛ.

Более того, шымкентский клуб увеличил отрыв от ближайшего преследователя — алматинского "Кайрата" — до четырёх баллов. При этом у лидера чемпионата остаётся ещё один матч в запасе.

Что касается "Каспия", то команда из Актау продолжает испытывать серьёзные трудности в нынешнем сезоне. После 14 туров в активе клуба остаётся восемь очков, и он по-прежнему занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 13 6 4 3 19-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 14 4 5 5 11-16 17
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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