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Любительский бокс
Вчера 20:16
 

Стал известен лидер по количеству боксёров в финале Кубка мира: Казахстан и Узбекистан в топ-3

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Стал известен лидер по количеству боксёров в финале Кубка мира: Казахстан и Узбекистан в топ-3 Абылайхан Жусупов. ©НОК РК

Сборная Казахстана по боксу вошла в тройку лидеров по количеству финалистов на втором этапе Кубка мира World Boxing, который проходит в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по боксу вошла в тройку лидеров по количеству финалистов на втором этапе Кубка мира World Boxing, который проходит в Гуйяне (Китай), передают Vesti.kz.

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Казахстан — в топ-3 по финалистам

В решающей стадии турнира за золотые медали будут бороться пять представителей Казахстана, что является третьим результатом соревнований.

Кто лидирует на Кубке мира

Первое место по числу финалистов занимает Узбекистан — в финалах выступят семь боксёров. На втором месте расположился Китай с шестью спортсменами.

Далее в рейтинге стран по числу финалистов расположились:

  • Индия и Франция — по 4 боксера
  • Бразилия — 3
  • Италия, США и Англия — по 2
  • Азербайджан, Болгария, Германия, Канада и Тайвань — по 1

О турнире

Второй этап Кубка мира World Boxing проходит с 15 по 21 июня в Гуйяне и собирает сильнейших боксёров мира.

Сборную Казахстана на соревнованиях представляют 17 спортсменов — девять мужчин и восемь женщин, которые продолжают борьбу за медали в своих весовых категориях.

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