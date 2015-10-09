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Англия
Вчера 22:56
 

"Арсенал" подготовил крупную сумму за трансфер таланта ПСЖ

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"Арсенал" подготовил крупную сумму за трансфер таланта ПСЖ Микель Артета. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Вингер сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Брэдли Баркола может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

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Вингер сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Брэдли Баркола может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

По данным инсайдера Экрема Конура, лондонский "Арсенал" планирует сделать официальное предложение по 23-летнему французу. Сумма потенциального трансфера может составить около 80 миллионов евро.

Конкуренция за игрока

Подчеркивается, что интерес к Баркола проявляют сразу несколько топ-клубов Европы. За ситуацией вокруг вингера также следят "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Бавария" и "Барселона".

Статистика игрока

В сезоне-2025/26 Баркола провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

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