Сборная Нидерландов достигла исторической отметки на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов преодолела рубеж в 100 забитых голов на чемпионатах мира среди мужских команд, передают Vesti.kz.

Рекордное достижение

Как сообщает Squawka, историческое достижение было зафиксировано в матче второго тура группы F против Швеции.

На момент публикации встречи нидерландцы уверенно лидируют в матче со счётом 4:1, а именно этот гол позволил им войти в "клуб сотни".

Ранее подобной отметки на чемпионатах мира достигали только сборные Бразилии, Германии, Аргентины, Франции, Италии, Испании и Англии.

Формат турнира

Групповой этап чемпионата мира-2026 проходит с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг и проводят по три матча.

В плей-офф выйдут:

две лучшие команды из каждой группы

а также восемь сборных, занявших третьи места

В третьем туре группового этапа Нидерланды сыграют против Туниса, а Швеция встретится со сборной Японии. Оба матча состоятся 26 июня.

Нидерланды - Швеция: прямая трансляция и составы команд на матч ЧМ-2026

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