Драмой с серией пенальти обернулся финал чемпионата Казахстана

"Семей" одержал победу над алматинским "Кайратом" во втором матче финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу, сравняв счёт в противостоянии — 1:1, передают Vesti.kz.

Быстрый старт и напряжённая борьба

Хозяева активно начали встречу и уже на 6-й минуте открыли счёт усилиями Ержана Карменова. Однако "Кайрат" быстро ответил — на 13-й минуте Атирсон Оливейра восстановил равновесие.

Перед самым перерывом "Семей" снова вышел вперёд благодаря точному удару Дедезиньо Андерсона.

Драма в концовке основного времени

Казалось, хозяева доведут матч до победы, однако за 52 секунды до финальной сирены Ромуло спас "Кайрат", сравняв счёт и переведя игру в овертайм — 2:2.

Нереализованный пенальти и серия ударов

В дополнительное время "Семей" получил шанс вырвать победу — пенальти, однако Кандидо не сумел переиграть голкипера "Кайрата".

Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее оказался "Семей" — 6:5.

Счёт в серии равный

Напомним, в первом матче "Кайрат" также победил в серии пенальти (6:5) после ничьей 2:2 в основное время.

Таким образом, после двух встреч финала счёт стал равным — 1:1.

Следующие матчи

Серия продолжится в Алматы, где третий и четвёртый матчи состоятся 25 и 26 июня. Чемпион Казахстана определяется в серии до трёх побед одной из команд. При равенстве после четырёх игр решающий пятый матч пройдёт 30 июня в Семее.

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