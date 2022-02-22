Серией пенальти завершился первый матч финала чемпионата Казахстана по футзалу

"Семей" и АФК "Кайрат" провели первый матч финала чемпионата Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz. Матч прошел в Семее и завершился победой алматинцев в серии пенальти.

Основное время завершилаось со счетом 2:2. "Кайрат" дважды выходил вперед после голов Атирсона (четвертая минута) и Жулио Сезара Занотто (24 минута).

В составе "Семея" дважды сравнивал счет благодаря дублю Габриэля Кандидо (15 и 37 минута). В серии пенальти алматинцы оказались сильнее - 6:5. Благодаря этой победе "Кайрат" вышел вперед в финальной серии за золото чемпионата Казахстана.

Следующий матч пройдет в Семее завтра, 20 июня. Затем серия переедет в Алматы.

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