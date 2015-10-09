Капитан сборной Казахстана отправил в нокдаун супертяжа и вышел в финал Кубка мира

Капитан мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай успешно выступил в полуфинале Кубка мира, который проходит в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

Победа в тяжёлом противостоянии

В весовой категории свыше 90 килограммов казахстанский боксёр встретился с бразильским супертяжеловесом Жоэлом Рамосом. По итогам напряжённого боя судьи отдали победу Оралбаю раздельным решением — 3:2.

Ключевым эпизодом стал третий раунд, в котором рефери отсчитал нокдаун в пользу казахстанца.

Финал и борьба за золото

Благодаря этой победе Айбек Оралбай вышел в финал турнира и теперь поборется за золотую медаль этапа Кубка мира. Его соперник по решающему бою определится позже.

Бразильский боксер Жоэл Рамос завершил выступление на турнире, став бронзовым призёром соревнований.

Достижения капитана

Оралбай является чемпионом мира World Boxing 2025 года, а также двукратным чемпионом Азии (2022, 2024, 2026). Он остаётся одним из лидеров сборной Казахстана в супертяжёлой весовой категории.

Турнир в Китае

Второй этап Кубка мира World Boxing проходит с 15 по 21 июня в Гуйяне (Китай) и собирает сильнейших боксёров мира. Казахстан представлен 17 спортсменами — девятью мужчинами и восемью женщинами, которые продолжают борьбу за медали.

Назым Кызайбай победила призёрку Олимпиады на этапе Кубка мира по боксу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!