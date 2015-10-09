Неожиданным исходом с красной карточкой завершился матч 5-кратного чемпиона в КПЛ

Матч 14-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) между столичным "Женисом" и павлодарским "Иртышом" завершился без забитых мячей — 0:0, передают Vesti.kz.

Равный первый тайм

В первой половине встречи команды действовали осторожно и не сумели создать достаточного количества опасных моментов. На перерыв соперники ушли при нулевом счёте.

Удаление и нереализованное преимущество

Ключевой эпизод матча произошёл на 65-й минуте, когда грузинский защитник "Жениса" Зураб Тевзадзе получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Однако "Иртыш" не сумел воспользоваться численным преимуществом: несмотря на контроль мяча и попытки давления, павлодарцам так и не удалось вскрыть оборону соперника.

Положение в таблице

После этой ничьей "Женис" набрал 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.

"Иртыш", являющийся 5-кратным чемпионом страны, увеличил свой актив до 10 очков и поднялся на 14-ю строчку КПЛ.

Ранее камбэком с 0:2 и счётом 3:3 обернулся матч КПЛ-2026.

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