Камбэком с 0:2 и счётом 3:3 обернулся матч КПЛ-2026

В 14-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) состоялся результативный матч между усть-каменогорским "Алтаем" и талдыкорганским "Жетысу", который завершился боевой ничьей — 3:3, передают Vesti.kz.

Быстрый старт "Жетысу"

Гости начали встречу максимально агрессивно и уже к 13-й минуте повели 2:0. Счёт с пенальти открыл Асхат Балтабеков на 8-й минуте, а вскоре преимущество удвоил Йован Пайович.

Ответ "Алтая" и голевая перестрелка

После перерыва игра превратилась в настоящую голевую перестрелку. На 59-й минуте Драган Стоисавлевич сократил отставание, вернув интригу в матч.

Однако уже на 64-й минуте Нурбол Ануарбеков вновь увеличил преимущество "Жетысу" до двух мячей — 3:1.

"Алтай" не сдался и сумел совершить камбэк. На 79-й минуте отличился Элгуджа Лобжанидзе, а на 83-й минуте Денис Митрофанов сравнял счёт с пенальти, установив итоговые 3:3.

На 93-й минуте был удалён защитник усть-каменогорцев Досжан Кенжегулов.

Турнирное положение

После этого матча "Алтай" набрал 10 очков и поднялся на 14-е место в таблице КПЛ. "Жетысу" с 15 баллами располагается на 11-й строчке.

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