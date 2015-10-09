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Россия
Вчера 20:36
 

"Готовы к диалогу". В "Ахмате" сделали заявление по трансферу Самородова

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"Готовы к диалогу". В "Ахмате" сделали заявление по трансферу Самородова Максим Самородов. ©ФК "Ахмат

Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на появившуюся информации об интересе московского "Спартака" к казахстанскому вингеру Максиму Самородову, передают Vesti.kz.

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Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на появившуюся информации об интересе московского "Спартака" к казахстанскому вингеру Максиму Самородову, передают Vesti.kz.

"Ни мы, ни "Спартак" такую информацию не давали. Кто-то выдумывает. Может, агенты. Не знаю. Мы не общаемся. В списке трансферов Максима нет. Но если предложение по нему устроит нас и самого игрока — готовы к диалогу", - приводит слова Айдамирова "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что "Ахмат" запросил 10 миллионов евро у "красно-белых" за трансфер уроженца Актобе.

Самородов выступает за грозненский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) казахстанец сыграл 29 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3 Локомотив М 30 14 11 5 54-39 53
4 Спартак М 30 15 7 8 47-39 52
5 ЦСКА М 30 15 6 9 44-33 51
6 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7 Динамо М 30 12 9 9 51-40 45
8 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11 Крылья Советов 30 8 8 14 35-50 32
12 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13 Акрон Тл 30 6 9 15 35-53 27
14 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16 Сочи 30 6 4 20 29-60 22

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