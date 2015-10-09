Черчесов объявил решение по Кенжебеку и Самородову перед новым сезоном РПЛ

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов объявил решение на первый матч в рамках предсезонной подготовки, передают Vesti.kz.
Сегодня, 16 июня, российский клуб проведёт товарищескую встречу против футбольного клуба "Космос". В основном составе гроненцев не оказалось вингеров сборной Казахстана Максима Самородова и Галымжана Кенжебека.
Состав "Ахмата" на матч с "Космосом":
- 88 - Шелия (в);
- 81 - Сидоров;
- 5 - Цаке;
- 90 - Ндонг;
- 8 - Богосавац;
- 11 - Исмаэл;
- 37 - Гадио;
- 17 - Касинтура;
- 25 - Касаджиков;
- 18 - Адамов;
- 59 - Максути.
Самородов и Кежебек получили дополнительный отдых?
Стоит отметить, что "Ахмат" первым из клубов российской премьер-лиги (РПЛ) вышел из отпуска и начал предсезонный сбор.
Ранее Черчесов заявлял, что дополнительный отдых получат игроки, выступившие за свои национальные команды в июньском международном перерыве.
Напомним, Кенжебек и Самородов приняли участие в играх Казахстана с Арменией (1:1) и Венгрией (1:3).
Встреча "Ахмата" против "Космоса" состоится в 13:00 по времени Астаны.
"Ахмат" сообщил официальное решение по Кенжебеку
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