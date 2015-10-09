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Россия
Вчера 12:20
 

Черчесов объявил решение по Кенжебеку и Самородову перед новым сезоном РПЛ

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Черчесов объявил решение по Кенжебеку и Самородову перед новым сезоном РПЛ Станислав Черчесов. ©Depositphotos/alizadastudios

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов объявил решение на первый матч в рамках предсезонной подготовки, передают Vesti.kz.

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Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов объявил решение на первый матч в рамках предсезонной подготовки, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 16 июня, российский клуб проведёт товарищескую встречу против футбольного клуба "Космос". В основном составе гроненцев не оказалось вингеров сборной Казахстана Максима Самородова и Галымжана Кенжебека.

Состав "Ахмата" на матч с "Космосом":

  • 88 - Шелия (в);
  • 81 - Сидоров;
  • 5 - Цаке;
  • 90 - Ндонг;
  • 8 - Богосавац;
  • 11 - Исмаэл;
  • 37 - Гадио;
  • 17 - Касинтура;
  • 25 - Касаджиков;
  • 18 - Адамов;
  • 59 - Максути.

Самородов и Кежебек получили дополнительный отдых?

Стоит отметить, что "Ахмат" первым из клубов российской премьер-лиги (РПЛ) вышел из отпуска и начал предсезонный сбор.

Ранее Черчесов заявлял, что дополнительный отдых получат игроки, выступившие за свои национальные команды в июньском международном перерыве.

Напомним, Кенжебек и Самородов приняли участие в играх Казахстана с Арменией (1:1) и Венгрией (1:3).

Встреча "Ахмата" против "Космоса" состоится в 13:00 по времени Астаны.

"Ахмат" сообщил официальное решение по Кенжебеку

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