Черчесов объявил решение по Кенжебеку и Самородову перед новым сезоном РПЛ

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов объявил решение на первый матч в рамках предсезонной подготовки, передают Vesti.kz.

Сегодня, 16 июня, российский клуб проведёт товарищескую встречу против футбольного клуба "Космос". В основном составе гроненцев не оказалось вингеров сборной Казахстана Максима Самородова и Галымжана Кенжебека.

Состав "Ахмата" на матч с "Космосом":

88 - Шелия (в);

81 - Сидоров;

5 - Цаке;

90 - Ндонг;

8 - Богосавац;

11 - Исмаэл;

37 - Гадио;

17 - Касинтура;

25 - Касаджиков;

18 - Адамов;

59 - Максути.

Самородов и Кежебек получили дополнительный отдых?

Стоит отметить, что "Ахмат" первым из клубов российской премьер-лиги (РПЛ) вышел из отпуска и начал предсезонный сбор.

Ранее Черчесов заявлял, что дополнительный отдых получат игроки, выступившие за свои национальные команды в июньском международном перерыве.

Напомним, Кенжебек и Самородов приняли участие в играх Казахстана с Арменией (1:1) и Венгрией (1:3).

Встреча "Ахмата" против "Космоса" состоится в 13:00 по времени Астаны.

"Ахмат" сообщил официальное решение по Кенжебеку

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