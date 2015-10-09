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Самый титулованный клуб запросил трансфер Самородова и узнал цену

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Самый титулованный клуб запросил трансфер Самородова и узнал цену Максим Самородов. Фото: ФК "Ахмат"©

Московский "Спартак" нацелился на вингера грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максима Самородова, передают Vesti.kz.

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Московский "Спартак" нацелился на вингера грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максима Самородова, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Ивана Карпова, самый титулованный клуб России сделал запрос по футболисту. Отмечается, что грозненцы хотят выручить 10 миллионов евро за 23-летнего казахстанца. Контракт Самородова рассчитан до лета 2028 года, он не считается легионером в РПЛ.

"Ахмат" считает Максима важной частью проекта и не готов расставаться с одним из лидеров команды по системе "гол+пас".

В минувшем сезоне чемпионата России Самородов принял участие в 29 матчах, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает казахстанского футболиста в три миллиона евро, что делает его самым дорогим футболистом Казахстана.

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