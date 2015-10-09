Казахстан вырвал победу у Узбекистана в бою за выход в финал Кубка мира по боксу

Представительница Казахстана Виктория Графеева провела поединок за выход в финал второго этапа Кубка мира по боксу от World Boxing, который проходит в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов она встречалась с Ситорой Турдибековой из Узбекистана. По итогам трёх раундов победу раздельным решением судей (4:1) одержала казахстанка.

Таким образом Виктория Графеева вышла в финал турнира, а Турдибекова завершила выступление с бронзовой медаль.

Ранее в финал Кубка мира вышла другая казахстанка Назым Кызайбай (50 кг).

Позднее на ринг выйдут ещё шесть боксёров Казахстана. Подробности - тут.

Виктория Графеева является чемпионкой Азии 2024 года в Таиланде. Также она завоевала золото на домашнем этапе Кубка мира в Астане (2025) и на первом этапе Кубка мира-2026 в Бразилии.

Кроме того, в её активе серебро чемпионата мира IBA 2025 года в Сербии, бронза мирового первенства World Boxing в Ливерпуле, а также серебряная медаль престижного турнира Кубок Странджа 2026 года.

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