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Абылайхан Жусупов побил чемпиона и вышел в финал Кубка мира по боксу

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Абылайхан Жусупов побил чемпиона и вышел в финал Кубка мира по боксу Абылайхан Жусупов. Фото: КФБ©

Чемпион мира-2025 из Казахстана Абылайхан Жусупов провёл поединок за выход в финал второго этапа Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

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Чемпион мира-2025 из Казахстана Абылайхан Жусупов провёл поединок за выход в финал второго этапа Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

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В полуфинале весовой категории до 70 килограммов он встречался с Зиядом Ишаишем из Иордании (чемпионом Азии-2026). Бой был остановлен во втором раунде - у иорданца Ишаиша появилась сечка. В итоге судьи отдали победу казахстанцу.

Таким образом Жусупов вышел в финал турнира, а Ишаиш завершил выступление с бронзовой медаль.

Ранее в финал Кубка мира в Китае вышли Назым Кызайбай (50 кг) и Виктория Графеева (60 кг).

Позднее на ринг выйдут еще пять боксёров Казахстана. Подробности - тут.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   Групповой этап, мужчины
21 июня 21:00   •   не начат
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