Неплохие призовые, или сколько заработали боксеры сборной Казахстана за медали чемпионата Азии

Победители и призеры чемпионата Азии по боксу из сборной Казахстана получат двойные призовые - от КФБ и АИБА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В общей сумме две команды по итогам турнира в Дубае заработали 230 тысяч долларов.

Женская сборная, которая выиграла восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, получит 175 тысяч долларов - по 87,5 тысячи от каждой из организаций.

Так, в команде восемь боксерш стали чемпионками. Это Алуа Балкибекова (48 кг), Назым Кызайбай (51 кг), Дина Жоламан (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Милана Сафронова (64 кг), Валентина Хальзова (69 кг) и Фариза Шолтай (81 кг). Каждая из них заработала за медаль по 20 тысяч долларов - десять от КФБ и десять от АИБА. Владислава Кухта (57 кг) выиграла "серебро", ее призовые составляют десять тысяч долларов (5+5), а Марина Вольнова (75 кг) стала третьей и получит пять тысяч долларов (2,5+2,5).

У мужской сборной, которая осталась без золотых медалей, призовые гораздо скромнее - на всех 55 тысяч долларов. По десять тысяч долларов (5+5) заработали боксеры, завоевавшие серебряные медали, это Даниял Сабит (49 кг), Абылайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг). И пять тысяч (2,5+2,5) получит Сакен Бибосынов (52 кг) за "бронзу".

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