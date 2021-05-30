Казахстанка нокаутировала в первом раунде соперницу и стала чемпионкой Азии по боксу

Казахстанка Римма Волосенко досрочно выиграла поединок у Хусватун Хасаны из Индонезии и стала чемпионкой Азии по боксу в весе до 60 килограммов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Финальный поединок она завершила уже в первом раунде. Сначала она отправила соперницу в нокдаун, а затем досрочно завершила бой.

Ранее чемпионками Азии в Дубае стали Алуа Балкибекова (до 48), Назым Кызайбай (до 51) и Дина Жоламан (до 54). Владислава Кухта (до 57) финишировала второй, а Марина Вольнова (до 75) - третьей.

Напомним, сегодня, 30 мая, еще четыре представительницы Казахстана выступят в финалах чемпионата Азии, две из них будут биться с боксершами из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!