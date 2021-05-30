Кызайбай победила шестикратную чемпионку мира и выиграла чемпионат Азии по боксу

Назым Кызайбай стала чемпионкой Азии по боксу в весе до 51 килограмма, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанка в финальном поединке ЧА-2021 в Дубае победила легендарную боксершу из Индии Мэри Ком, которая является шестикратной чемпионкой мира. Правда, сейчас ей 38 лет. Поединок завершился раздельным решением судей со счетом 3:2.

Ранее чемпионкой Азии в Дубае стала Алуа Балкибекова, выступающая в весе до 48 килограммов.

Напомним, сегодня, 30 мая, еще семь представительниц Казахстана выступит в финалах чемпионата Азии, четыре из них будут биться с боксершами из Узбекистана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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