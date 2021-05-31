Призер чемпионатов мира из Казахстана с опытом боев в профи взял "серебро" чемпионата Азии

Лидер сборной Казахстана по боксу 24-летний Абылайхан Жусупов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Дубае (ОАЭ).

Сегодня, 31 мая, он провел финальный бой в весовой категории до 69 килограммов, который получился неоднозначным.

Соперником Жусупова в борьбе за золотую медаль стал с Бобо-Усмон Батуров из Узбекистана. Казахстанец получил рассечение в первом раунде, из-за чего бой остановили. А судьи раздельным решением отдали победу Батурову.

Отметим, что в 2017 году Жусупов становился обладателем серебряной медали чемпионата Азии. Он также является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017 и 2019). Ранее боксер завоевал олимпийскую лицензию и будет представлять Казахстан на Играх в Токио. Также Жусупов уже попробовал себя в профи, где одержал победу в дебютном бою.

Напомним, что какануне восемь золотых медалей на турнире завоевала женская команда.

Также сегодня свои финальные бои за титул чемпиона Азии на турнире проведут Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

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