Капитан сборной Казахстана Кункабаев проиграл нокаутеру из Узбекистана в финале ЧА-2021

Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном бою весовой категории свыше 91 килограмма капитан сборной Казахстана встречался со своим принципиальным соперником - узбеком Баходиром Жалоловым, известным своими нокаутами.

Оба боксера будут представлять свои страны на Олимпиаде в Токио и параллельно выступают в профи.

В любителях соперники до этого встречались шесть раз и в личных встречах у них ничья 3-3. Теперь же Жалолов повел в их противостоянии, выиграв финальный бой единогласным решением судей и завоевав "золото".

Напомним, что Кункабаев ранее уже дважды выигрывал "серебро" чемпионатов Азии - в 2017-м и 2019-м. В те же годы он становился вторым на чемпионатах мира.

Накануне восемь золотых медалей завоевала женская команда.

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