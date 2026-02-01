Лучший боксёр с Олимпиады из Казахстана побил призёра ЧМ и завоевал медаль

Лидер сборной Казахстана по боксу Нурбек Оралбай дебютировал на престижном турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 85 килограммов он встретился с украинцем Данило Жасаном — бронзовым призёром чемпионата мира-2025. По итогам трёх раундов судьи раздельным решением (3:2) отдали победу Оралбаю. Этот успех позволил ему выйти в полуфинал и гарантировать себе как минимум бронзовую медаль соревнований.

Напомним, Нурбек Оралбай стал единственным представителем мужской сборной Казахстана, сумевшим завоевать медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже. В его послужном списке также бронза чемпионата Азии-2022 и золото чемпионата мира-2023.

Ранее, 4 февраля, на турнире завершили свои выступления Рахмина Абдумежитова и Азиза Исина. Первая уступила представительнице Испании Ноэлии Сальмерон Гутьеррес, а Исина проиграла индийской боксёрше Чордари Андуиати.

В то же время сборная Казахстана отметилась рядом уверенных побед. Нурзат Онгаров одолел канадца Рока Иссайю и вышел в следующий раунд. Его успех поддержали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Бексултан Боранбек, Торехан Сабырхан и Азамат Бектас которые также выиграли свои поединки и продолжают борьбу на турнире.

Ещё одной потерей для команды стало поражение Ерасыла Жакпекова, который уступил представителю Индии.