Судьи зафиксировали разгром в бою Казахстана на первом турнире по боксу в году

Казахстанская боксёрша Азиза Исина провела стартовый поединок на престижном турнире Boxam Elite, проходящем в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Её соперницей в весовой категории до 70 килограммов стала представительница Индии Чордари Андуиати. В первом раунде спортсменки активно шли в размен, нанося обоюдный урон. Тем не менее на записках судей сильнее оказалась Андуиати - 5:0.

Во второй трёхминутке Исина снова пошла вперёд - оказывать давление вперёд. Её оппонентка грамотно работала на контратаках, снова выиграв "всухую" (5:0). Третий отрезок завершился идентично. Таким образом, Исина покидает турнир.

Ранее сегодня, 4 февраля, в рамках турнира Рахмина Абдумежитова потерпела поражение от представительницы Испании Ноэлии Сальмерон Гутьеррес. Позже в этот же день на ринг выйдут ещё 10 казахстанских спортсменов — прямая трансляция доступна по ссылке.

Напомним, соревнования проходят с 3 по 8 февраля и включают мужские и женские турниры. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, тогда как у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти категориях.

Отметим, что турнир Boxam Elite стал первым официальным стартом сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

