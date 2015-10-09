Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Любительский бокс
Вчера 21:12
 

Судьи зафиксировали разгром в бою Казахстана на первом турнире по боксу в году

  Комментарии

Поделиться
Судьи зафиксировали разгром в бою Казахстана на первом турнире по боксу в году ©Depositphotos/EvrenKalinbacak

Казахстанская боксёрша Азиза Исина провела стартовый поединок на престижном турнире Boxam Elite, проходящем в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксёрша Азиза Исина провела стартовый поединок на престижном турнире Boxam Elite, проходящем в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Её соперницей в весовой категории до 70 килограммов стала представительница Индии Чордари Андуиати. В первом раунде спортсменки активно шли в размен, нанося обоюдный урон. Тем не менее на записках судей сильнее оказалась Андуиати - 5:0.

Во второй трёхминутке Исина снова пошла вперёд - оказывать давление вперёд. Её оппонентка грамотно работала на контратаках, снова выиграв "всухую" (5:0). Третий отрезок завершился идентично. Таким образом, Исина покидает турнир.

Ранее сегодня, 4 февраля, в рамках турнира Рахмина Абдумежитова потерпела поражение от представительницы Испании Ноэлии Сальмерон Гутьеррес. Позже в этот же день на ринг выйдут ещё 10 казахстанских спортсменов — прямая трансляция доступна по ссылке.

Напомним, соревнования проходят с 3 по 8 февраля и включают мужские и женские турниры. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, тогда как у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти категориях.

Отметим, что турнир Boxam Elite стал первым официальным стартом сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!