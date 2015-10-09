Ташкенбай и братья Сабырхан: где и во сколько смотреть бои Казахстана в Испании

Сегодня, 4 февраля, в Испании пройдёт очередной соревновательный день международного боксёрского турнира Boxam Elite. От Казахстана выступят 12 спортсменов, сообщают Vesti.kz.

Ринг А (начало — в 19:30)

• 70 кг. Азиза Исина — Арундати Чоурдхари (Индия)

• 50 кг. Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Риши Сингх (Индия)

• 55 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Изайя Гаучер (Франция)

• 70 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан) — Кук Майум (Дания)

• 85 кг. Нурбек Оралбай (Казахстан) — Данило Жасан (Украина)

• 90 кг. Онталап Рахманов (Казахстан) — Леон Кермас (Эстония)

Ринг B (начало — в 19:30)

• 51 кг. Рахмина Абдумежитова (Казахстан) — Ноэлия Сальмерон Гутьеррес (Испания)

• 50 кг. Нурзат Онгаров (Казахстан) — Исайя Рок (Канада)

• 55 кг. Бексултан Боранбек (Казахстан) — Эндрю Аарон Каллем (Шотландия)

• 70 кг. Нурбек Мурсал (Казахстан) — Бозорбой Матякубов (Украина)

• 80 кг. Ерасыл Жакпеков (Казахстан) — Анкуш (Индия)

• 80 кг. Азамат Бектас (Казахстан) — Умар Каркамо (Канада)

Отметим, что турнир Boxam Elite стал первым официальным стартом для сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

