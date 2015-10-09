Казахстанец отправил соперника в нокдаун и вышел в следующий раунд престижного турнира

Казахстанский боксёр Нурзат Онгаров провёл дебютный поединок на турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 50 килограммов стал канадец Рок Иссайя. В стартовой трёхминтуке Онгаров не оставил шансов оппоненту, рагромив его со счётом 5:0.

Второй раунд с идентичным результатом остался за казахстанцем. В решающем отрезке Нурзат не сбавил обороты - оформил нокдаун и не дал Иссайя переломить ход встречи, доведя поединок до уверенной победы.

Ранее сегодня, 4 февраля, в рамках турнира Рахмина Абдумежитова потерпела поражение от представительницы Испании Ноэлии Сальмерон Гутьеррес. Азиза Исина, в свою очередь, уступила Чордари Андуиати (Индия). Позже в этот же день на ринг выйдут ещё девять казахстанских спортсменов — прямая трансляция доступна по ссылке.

Напомним, соревнования проходят с 3 по 8 февраля и включают мужские и женские турниры. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, тогда как у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти категориях.

Отметим, что турнир Boxam Elite стал первым официальным стартом сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!