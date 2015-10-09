Двукратный чемпион мира из Казахстана устроил разгром в первом бою 2026 года

Двукратный чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай провёл стартовый поединок на турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ему противостоял Сингх Риши (Индия). Их бой прошёл в лимите весовой категории до 70 килограммов в рамках 1/4-й.

С первого же раунда фаворит встречи пошёл вперёд, выиграв отрезок - 4:1 в пользу Ташкенбая. Вторая трёхминутка оказалась идентичной на записках судей.

В решающем раунде казахстанец исключил сенсацию, оформив уверенную победу и выйдя в полуфинал. Этот успех позволил Санжару гарантировать себе бронзовую медаль соревнований.

Ранее сегодня, 4 февраля, в рамках турнира Рахмина Абдумежитова потерпела поражение от представительницы Испании Ноэлии Сальмерон Гутьеррес; Азиза Исина уступила Чордари Андуиати (Индия). Нурзат Онгаров, в свою очередь, победил канадца Рока Иссайу и вышел в следующий раунд.

Позже в этот же день на ринг выйдут ещё восемь казахстанских спортсменов — прямая трансляция доступна по ссылке.

Напомним, соревнования проходят с 3 по 8 февраля и включают мужские и женские турниры. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, тогда как у женщин заявлены 14 спортсменок в девяти категориях.

Отметим, что турнир Boxam Elite стал первым официальным стартом сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

Санжар Ташкенбай является двукратным чемпионом мира по боксу (Ташкент-2023, Ливерпуль-2025). Также в его активе — золотая медаль чемпионата Азии, который прошёл в Аммане в 2022 году.

