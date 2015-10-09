Казахстанского боксёра лишили медали на турнире в Испании

Боксёр мужской сборной Казахстана Ерасыл Жакпеков завершил выступление на международном турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 80 килограммов Жакпеков встретился с представителем Индии Анкушем. По итогам напряжённого поединка казахстанец уступил раздельным решением судей — 2:3, остановившись в шаге от медали. Индийский спортсмен, в свою очередь, вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую награду соревнований.

Отметим, что Ерасыл Жакпеков является чемпионом Азии среди молодёжи 2024 года, а также чемпионом Казахстана 2025 года.

Ранее, 4 февраля, на турнире завершили свои выступления Рахмина Абдумежитова и Азиза Исина. Первая уступила испанке Ноэлии Сальмерон Гутьеррес, а Исина проиграла представительнице Индии Чордари Андуиати.

В то же время сборная Казахстана отметилась рядом успешных поединков. Нурзат Онгаров одержал победу над канадцем Роком Иссайей и вышел в следующий раунд. Его успех также поддержали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Бексултан Боранбек, Торехан Сабырхан и Азамат Бектас, которые выиграли свои бои и продолжают борьбу на турнире.







