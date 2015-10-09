Казахстанский тяжеловес разгромил соперника и вышел в 1/4-ю турнира в Испании

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Онталап Рахманов успешно начал выступление на международном турнире Boxam Elite-2026, который проходит в Ла-Нусии (Испания), сообщают Vesti.kz.

В поединке стадии 1/8 финала в весовой категории до 90 килограммов казахстанец встретился с эстонским боксёром Леоном Кермасом. Рахманов продемонстрировал уверенное преимущество на протяжении всего боя и одержал победу единогласным решением судей — 5:0, пробившись в следующий раунд соревнований.

Отметим, что Онталап Рахманов является бронзовым призёром чемпионата Казахстана 2025 года.

Ранее, 4 февраля, борьбу на турнире завершили Рахмина Абдумежитова и Азиза Исина. Абдумежитова уступила испанке Ноэлии Сальмерон Гутьеррес, а Исина потерпела поражение от представительницы Индии Чордари Андуиати.

При этом сборная Казахстана отметилась серией успешных выступлений. Нурзат Онгаров взял верх над канадцем Роком Иссайей и вышел в следующий раунд. Победные поединки также провели Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Бексултан Боранбек, Торехан Сабырхан, Азамат Бектас и Нурбек Оралбай которые продолжают борьбу за медали.

Ещё одной неудачей для команды стало поражение Ерасыла Жакпекова, уступившего боксёру из Индии.

Напомним, турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и включает мужские и женские соревнования. В мужской части Казахстан представлен 18 спортсменами в десяти весовых категориях, а в женской сетке заявлены 14 боксёрш, выступающих в девяти категориях.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!