Казахстан без боя выиграл медаль элитного турнира по боксу в Испании

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Нурбек Мурсал пробился в полуфинал престижного турнира Boxam Elite-2026, который проходит в Испании, сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 70 килограммов казахстанец должен был встретиться с украинским боксёром узбекского происхождения Бозорбоем Матякубовым. Однако соперник Мурсала не появился на ринге, в результате чего казахстанскому спортсмену была присуждена техническая победа. Этот результат обеспечил Мурсалу выход в полуфинал и гарантировал как минимум бронзовую медаль соревнований.

Свой путь на турнире Нурбек начал со стадии 1/8 финала, где ярко проявил себя, завершив бой против представителя Таиланда Витайа Чансона досрочно — нокаутом в третьем раунде.

Напомним, Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет мужские и женские соревнования. В мужской сетке Казахстан представлен 18 спортсменами в десяти весовых категориях, а в женской части заявлены 14 боксёрш, выступающих в девяти категориях.

С полным составом мужской сборной можно ознакомиться по этой ссылке. Список женской команды доступен здесь.

Отметим, что текущий турнир стал первым официальным стартом национальной сборной Казахстана под руководством нового главного тренера Нуржана Насанова, который 10 января сменил на этом посту Кайрата Сатжанова.

